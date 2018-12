Mobilità sostenibile, Pescara investe due milioni per progetti e formazione

Un finanziamento per cambiare rapidamente e radicalmente la mobilità in città, incentivando quella sostenibile attraverso progetti operativi concreti. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale riguardante il progetto Pesos Pescara Sostenibile, con un corso di formazione per mobilità manager che inizierà domani 10 dicembre e che coinvolgerà Regione Abruzzo, Trenitalia, RFI, Tribunale, Agenzia delle Entrate, Università, Ordine degli Ingegneri, Asl e Casa di Cura Pierangeli, Tua, Saga Aarta Abruzzo, Cna Adiconsum, e diversi Istituti tecnici professionali e Licei.

Ad illustrare i dettagli l'assessore Presutti, che ha spiegato come questo finanziamento cospicuo darà una svolta alle strategie per la mobilità sostenibile e smart a Pescara,e che il progetto prevede complessivamente un investimento da 2 milioni di euro:

"Il finanziamento ottenuto è stato del 49% che consentirà ora di sostenere e integrare opere già previste, come le piste ciclabili di cui al piano triennale dei lavori pubblici all’interno del progetto Bici-in-rete, opere praticamente prossime alla realizzazione concreta. I fondi ottenuti saranno utilizzati per: la costituzione di un Mobility Centre, ovvero un ufficio dedicato alla gestione biennale del progetto; la messa a disposizione di lavoratori, con la formula di “bike trial” (in prova per un mese) di 150 bici elettriche e pieghevoli; la disponibilità di un fondo di agevolazione per il loro eventuale acquisto; l’attivazione di una piattaforma tecnologica di carpooling; la gestione di corsi di ecoguida; l’acquisizione di totem motivazionali per il conteggio del transito dei ciclisti; la realizzazione di una bike station; la diffusione di kit mobilità e incentivi al tpl; l’attività di comunicazione; l’attività di monitoraggio”

