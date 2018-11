Al Liceo Misticoni un progetto sulla disabilità con le Carrozzine Determinate

Il Liceo Artistico Misticoni, in viale Kennedy, ha ospitato stamane una giornata di sensibilizzazione sulla disabilità promossa dall’associazione "Carrozzine Determinate".

Sono intervenuti il presidente Claudio Ferrante, che ha parlato delle barriere architettoniche, e la segretaria Vanessa Oppo, che si è invece occupata delle disabilità sensoriali.

La psicologa Beatrice Palluzzi ha spiegato agli studenti cosa significhi, nell'ambito scolastico e universitario, essere vittima del pregiudizio in quanto disabili.

Non sono mancati i saluti dell’assessore dimissionario Giuliano Diodati per il Comune di Pescara e della dottoressa Stefania Catalano per l’ufficio scolastico regionale.

A conclusione del progetto, giovedì 15 novembre ci sarà una passeggiata empatica sulla strada parco.