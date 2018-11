Barriere architettoniche sulla strada parco, al via i lavori per rimuoverle

L’assessore alla Mobilità, Marco Presutti, annuncia un progetto dedicato alle utenze deboli con l'obiettivo di abbattere le barriere architettoniche presenti sulla strada parco, per un totale di 750.000 euro.

Di questa somma, 450.000 euro veranno attinti dai fondi del programma di Sviluppo Urbano Sostenibile e utilizzati per riqualificare la pista ciclopedonale lato monte della strada. I sopralluoghi sono previsti mercoledì 21 novembre.

"Nel tratto compreso fra il confine con Montesilvano e via Cavour - spiega Presutti - interverremo nei punti malmessi ripristinando la pavimentazione esistente, in quello fra via Cavour e fino al termine della strada parco interverremo con il massetto drenante colorato, che sicuramente renderà più scorrevole la pista. Al tempo stesso ripareremo i tratti del percorso pedonale ammalorati dal tempo e dalle radici".