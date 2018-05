Viale Muzii: pista ciclabile pronta per metà maggio, ridotte le barriere architettoniche

“Saranno definiti entro il 15 maggio i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in viale Muzii. Così ci assicurano i nostri uffici tecnici, che ci riferiscono che alla fine dei lavori mancano soltanto la posa degli asfalti e la realizzazione della segnaletica orizzontale. Un termine su cui veglieremo affinché non allunghi oltre l’attesa restituzione della via ai residenti e ai commercianti ai quali vanno le nostre più sentite scuse per i disagi apportati dal cantiere”.