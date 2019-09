Jova Beach Party, a Pescara parcheggi gratuiti per i disabili. L'annuncio è arrivato oggi pomeriggio: grazie alle azioni congiunte del capogruppo Udc Massimiliano Pignoli e dell’assessore Nicoletta Di Nisio, verranno garantiti spazi non a pagamento per le persone con problemi di deambulazione.

Nei giorni scorsi era stato Pignoli a segnalare il problema con una lettera aperta: ieri la Di Nisio ha convocato ad hoc una riunione con i tecnici comunali incaricati dell’organizzazione dei parcheggi e della viabilità. E così saranno garantiti posti gratuiti nelle seguenti zone:

Area di risulta,

strada parco,

area portuale (ex Cofa e Marina di Pescara)

Teatro d’Annunzio

Antistadio

Tribunale