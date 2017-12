Isole pedonali, FIAB: "Stop alla cultura dell'automobile"

Sì alle isole pedonali in centro ed alle chiusure al traffico, per ridurre le polveri sottili e lo smog. La FIAB interviene nel dibattito riguardante la possibilità di chiudere il centro cittadino alle auto, ipotesi proposta dall'assessore Di Carlo e fortemente criticata dai commercianti e da Confcommercio.

Secondo la FIAB, non è assolutamente dimostrato che la maggior parte dell'inquinamento atmosferico sia causato dai riscaldamenti pubblici e privati, e che occorre intervenire in modo deciso per ridurre la circolazione veicolare, cambiando anche e soprattutto la cultura degli utenti.

Per questo, l'associazione ha scritto una lettera all'assessore, in cui si legge: