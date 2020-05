Sistemati tutti i segnali luminosi ai varchi della Ztl [FOTO]

Sono stati sistemati tutti i segnali luminosi ai varchi della Ztl. Lo ha fatto sapere, sulla sua pagina Facebook, l'assessore comunale alla mobilità Luigi Albore Mascia, affermando:

"I cittadini potranno dunque transitare senza equivoci con le loro auto ancora per qualche giorno, fino a quando le limitazioni non verranno ripristinate. Non sono state comunque elevate contravvenzioni perché le telecamere ai varchi sono sempre rimaste spente".