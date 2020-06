Giancarlo Odoardi è il nuovo coordinatore interregionale della Fiab Abruzzo Molise. Già presidente di Fiab Pescarabici, prende il posto di Gianni Di Francesco, che a sua volta lo aveva sostituito nel luglio 2019. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea telematica svoltasi nello scorso weekend. Queste le prime parole di Odoardi:

“Per la mobilità ciclistica potrebbe aprirsi una superstrada, sia in ambito urbano che cicloturistico. Il bonus bici sta alimentando una corsa all’acquisto delle due ruote a pedali e noi speriamo anche l’uso. Per le città bisognerà fare spazio alla sorella minore dei trasporti, che sta crescendo in fretta, rubandolo per adesso al trasporto pubblico locale, per via dell’handicap dell’assembramento, ma soprattutto all’auto, che in breve vedrà rivoluzionata e ridimensionata la sua funzione”.