'Ecomob', la fiera a tutto tondo sul mondo della mobilità alternativa

Verrà inaugurata alle 15 di venerdì 26 ottobre 'Ecomob Expo', la fiera dedicata alla mobilità alternativa: ingresso libero, al Porto Turistico.

Si tratta di una vetrina espositiva che va dalle bici a uso sportivo, ricreativo e da lavoro ai veicoli elettrici, dalle attrezzature specifiche, l’accessoristica alle novità principali del territorio in tema di escursionismo, trekking, running e offerta turistica.

Non mancheranno incontri su Green Mobility, Costa dei Trabocchi e Cicloturismo. Il polo fieristico sarà suddiviso in aree tematiche, dai colori verde, blu e arancione per identificare, rispettivamente, i 40 espositori (provenienti da Abruzzo, Puglia, Trentino, Lombardia e Marche), lo spazio dedicato agli incontri e l’area test driving.

Importante anche la parte convegnistica, organizzata dalla Camera di Commercio con il supporto di Regione Abruzzo, Legambiente e Fiab. Quest'ultima ha organizzato due incontri:

“La vacanza attiva per eccellenza: il cicloturismo in Abruzzo”

“Il cambiamento verso l’elettrico ed il ruolo dell’informazione”

Sarà anche a disposizione la punzonatura, completamente gratuita, delle biciclette. In programma, inoltre, la manifestazione "Bimbi in Bici" domenica 28 ottobre dalle ore 10. A 'Ecomob Expo' saranno coinvolte due scuole: