Diventa transitabile la pista ciclabile di viale Muzii. Ed è già polemica

Diventa percorribile da oggi, purtroppo, la pista ciclabile di viale Muzii. Completata la segnaletica, manca ora solo la colorazione che darà al percorso una connotazione in linea con il lavoro di riconnessione svolto su altri itinerari cittadini.

Tuttavia il "purtroppo" è d'obbligo dopo le perplessità che hanno accompagnato la lunghissima realizzazione di questa infrastruttura, che ancora prima di entrare in funzione ha già generato numerose polemiche: dai possibili problemi di sicurezza, derivanti dal restringimento della carreggiata (cosa potrebbe accadere in caso di passaggio dei mezzi di soccorso, visto che in alcuni punti della strada è praticamente impossibile il sorpasso?), fino alla cancellazione di decine e decine di parcheggi che non è ancora chiaro se e come verranno recuperati.

Non a caso, infatti, la sosta selvaggia è già cominciata sia sulle strade limitrofe sia sulla stessa viale Muzii, nel tratto vicino all'incrocio con via Battisti: lì sono state disegnate inutili strisce bianche che contribuiscono a eliminare altri posteggi oltre a quelli già sottratti per realizzare la pista ciclabile. Una situazione, tutto sommato, prevedibile visto che è difficile pensare che i residenti possano, dall'oggi al domani, mettersi la propria auto nel taschino. Ma tant'è. Seguiremo sicuramente l'evolversi della situazione, sperando con tutto il cuore di essere smentiti dagli sviluppi futuri.

L’assessore alla Mobilità, Giuliano Diodati, ha dichiarato quanto segue:

“Si tratta di un progetto, Bici in Rete, promosso per rendere più sostenibile la città e soprattutto per collegare le piste esistenti, in modo da assicurare la percorribilità su due ruote a tutta la città, con l’obiettivo di raddoppiare in pochi anni le piste ciclabili presenti sul territorio. Quella di viale Muzii arriva dopo molta attesa e provvederemo a restituirla ufficialmente alla città quando l’intero lotto dei lavori sarà completato. Si tratta di azioni finanziate da risorse comunali ma anche europee, segno che la linea della sostenibilità non è quella del traffico, ma è quella di una comunicazione veloce e vivibile, che dia spazio a tutti (auto, mezzi, bici e pedoni) e soprattutto tenendo conto di un fattore determinante, la salute dei cittadini, della comunità che non possiamo più trascurare”.