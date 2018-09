Disabilità: con "Dopo di noi" dalla Regione un aiuto concreto e risultati per le famiglie

Presentato stamane in Comune il percorso unitario intrapreso dagli Ambiti Distrettuali Sociali della Provincia Ecad 15, 16, 17, 18, 19 (Pescara, Metropolitano, Montagna Pescarese, Montesilvano, Vestino) per la realizzazione degli interventi sul “Dopo di Noi”. Si tratta dell'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare.

Soddisfatta l’assessora regionale alle Politiche Sociali, Marinella Sclocco, che ha diffuso alcuni dati relativi all’impiego delle risorse:

“Sono fiera dei risultati che il “Dopo di noi” sta portando sul territorio sostenendo concretamente le famiglie abruzzesi. Siamo riusciti a finanziare innumerevoli progetti, presentati dai 24 ambiti sociali, impiegando 3 milioni di euro tra il 2016 e il 2017. I progetti legati all’attuazione del “Dopo di noi” rappresentano solo una piccola parte delle azioni messe in campo sulla disabilità e volte a fornire strumenti a sostegno delle fragilità sociali. In Abruzzo, infatti, abbiamo anche investito risorse importanti per i Caregiver, sostegno per le famiglie con minori affetti da malattie rare, con 520mila euro stanziati per gli anni 2015-2016-2017 e impiegato 1,6 milioni di euro per la Vita Indipendente (totale delle risorse impiegate nel 2016 e nel 2017), per progetti volti a garantire l’autodeterminazione e l’indipendenza dei disabili”.