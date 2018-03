Dimissioni Civitarese, Ciclisti Anonimi: "Si torna all'anno zero"

Pescara rischia di tornare all'anno zero per quanto riguarda la mobilità sostenibile e le piste ciclabili. Il movimento Ciclisti Anonimi Pescaresi commenta così le dimissioni dell'assessore Civitarese e l'insedimento del nuovo assessore alla mobilità Diodati. Il movimento aspetta da anni la realizzazione dell'asse unico ciclopedonale da nord a sud, ovvero (via della Pineta - viale Marconi- corso vittorio – strada parco) oltre alla messa in sicurezza ed in rete degli attuali tratti di pista ciclabile.

Interventi già annunciati 2 anni fa dal precedente assessore Del Vecchio con un piano di 5 interventi sulla città ma mai portato a termine. Ad oggi come movimento, siamo totalmente delusi dalla politica sulla mobilità ciclistica e sostebilile attuata da questa amministrazione, che ha l'ultima estate per cambiare definitivamente rotta e convertire la grande quantità di carta scritta in qualcosa di concreto.