Trasporto pubblico, dal 2012 al 2016 a Pescara sono diminuiti i passeggeri

Dal 2012 al 2016 i passeggeri del Tpl a Pescara sono diminuiti del 7,2%. I dati derivano da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat. In Abruzzo, l’unico Comune capoluogo di provincia che fatto registrare un aumento dei passeggeri del Tpl dal 2012 al 2016 è Teramo (+1,1%).

Tutti gli altri presentano dati in calo: -7,2% a Pescara, -10,2% a L’Aquila e a Chieti. Per calcolare i passeggeri del TPL sono stati presi in considerazione i seguenti mezzi di trasporto:

autobus,

tram,

filobus,

metropolitana,

trasporti per vie d'acqua,

funicolare,

funivia

altri sistemi ettometrici

In Abruzzo dal 2012 al 2016 i passeggeri del Tpl nei Comuni capoluoghi di provincia sono passati da 19,10 a 17,59 milioni, con un calo pari al 7,9%.