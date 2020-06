Mobilità sostenibile, arriva anche il contributo regionale del 50% per l'acquisto di bici e monopattini

Non solo il rimborso previsto dal governo ma anche un contributo da parte della Regione Abruzzo per l'acquisto di bici, monopattini e tutti quei mezzi ecologici di mobilità sostenibile e personale.

Se il provvedimento governativo copre fino al 60 per cento della spesa (fino a un massimo di 500 euro) ed è riservato a coloro che vivono nei capoluoghi di provincia e in città con almeno 50mila abitanti, quello regionale rimborsa il 50 per cento (fino massimo a 300 euro) ed è rivolto a chi vive in comuni da 10 a 50 mila abitanti.

A prevedere l'incentivo è l'articolo 24 della legge regionale Cura Abruzzo (Incentivi per l'acquisto di mezzi di mobilità sostenibile) che punta a sostenere l'economia in questa fase post emergenza Covid-19 (Coronavirus).

Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge, e dunque entro il 23 giugno, la giunta regionale definisce termini e modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi che per l'anno 2020 sono quantificati in 300 mila euro.

