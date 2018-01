Piazza Italia, nuovo affondo di Ferrante: “Scippati molti parcheggi ai cittadini sani”

"Non sono stati sufficienti gli articoli sulla stampa, gli incontri, le trasmissioni locali e due incursioni della troupe di “Striscia notizia” per sensibilizzare far comprendere alla classe politica pescarese il vero senso del diritto alla mobilità, il diritto della persona con disabilità a muoversi da sola e liberamente nella propria città".

E' la denuncia di Claudio Ferrante, presidente di Carrozzine Determinate che, foto alla mano, documenta che ancora oggi nulla è cambiato, se non - in alcuni casi - in peggio.

"Per istituire i parcheggi dedicati vicino all’ingresso posteriore del Comune di Pescara, unico dotato di rampa di accesso e di ascensore, sarebbero bastate poche ore. Invece i nostri politici, il presidente del consiglio Pagnanelli, l’assessore Allegrino, l’Assessore Civitarese, il Sindaco Alessandrini, dopo mesi di studi hanno approvato una delibera di giunta che avrebbe dovuto risolvere il problema e tutte le criticità dell’accessibilità, senza però riuscirci".

I parcheggi in via Calabria

Il risultato di questo profuso impegno è dato dai parcheggi in via Calabria, di cui uno adiacente a un palo di segnaletica verticale e concretamente inutilizzabile e gli altri privi dell’area di manovra laterale, tali da costringere il guidatore disabile a rimontare la propria carrozzina nel bel mezzo della carreggiata. Identica situazione per il parcheggio prossimo all’ufficio protocollo.

"E’ chiaro a tutti - afferma Ferrante - che una situazione che poteva risolversi attraverso l’utilizzazione di una piccola area all’interno delle sbarre per creare parcheggi sicuri, funzionali e vicini agli ingressi istituzionali è invece diventata un caso nazionale. La giunta di Pescara pur di non privarsi di un proprio privilegio ha “scippato” ai cittadini “sani” molti parcheggi nei pressi del palazzo di città, ben sapendo che la condizione stalli nella zona è già critica".

La banchina dell’autobus in piazza Italia

Nulla è stato fatto per la banchina dell’autobus in piazza Italia, dove sono state disegnate le strisce di fermata ma senza realizzare lo scivolo per salire sulla banchina: "Quindi i disabili, anche quando piove, dovranno aspettare l’autobus in mezzo alla strada?", si chiede polemicamente Ferrante, che aggiunge:

"Non può che essere amara la riflessione sul comportamento tenuto dalla politica in questa vicenda. Siamo di fronte a una classe politica arrogante, prepotente, che anziché rinunciare a un proprio privilegio, essere virtuosa, andare in autobus, a piedi, dare il buon esempio, toglie parcheggi alla cittadinanza che il parcheggio è tenuta anche a pagarlo. Il tutto solo per poter dire di aver fatto parcheggi per disabili che però non sono né funzionali né utili allo scopo, pur di non rinunciare al posto caldo e comodo sotto l’ufficio! Una classe politica lontana dai reali problemi della gente, che mina irrimediabilmente la fiducia di tutti i cittadini, con e senza disabilità".

Lo scivolo di accesso al palazzo comunale

Quanto allo scivolo di accesso al palazzo comunale su cui stava per ribaltarsi l’assessore Civitarese durante le riprese di “Striscia la notizia”, Ferrante infine lamenta: