Al cimitero di Montesilvano un servizio a disposizione dei disabili

A partire da domenica 27 ottobre e fino al 3 novembre, nella fascia oraria che va dalle 8 alle 16.45, saranno posizionate 6 sedie a rotelle davanti all'ingresso del cimitero di Montesilvano. Serviranno ad accompagnare i disabili che vorranno rendere omaggio ai propri familiari e amici defunti.

Il servizio è offerto dall'amministrazione comunale e dalla Croce Rossa di Penne presieduta da Stefania Altigondo, con i suoi 20 volontari a disposizione per fornire assistenza. Gli uffici tecnici comunali stanno in questi giorni provvedendo alla pulizia e al decoro delle aree interne ed esterne del cimitero, sistemando le aiuole e procedendo alla potatura delle piante e dei cespugli rigogliosi.

Per tutta la settimana delle festività di Ognissanti, via Chiarini verrà transennata in entrambe le direzioni.