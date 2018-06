Tutti in bici sulla 'Ciclovia Adriatica': cortei da nord e sud, il programma per Pescara

Tutto pronto per la Biciclettata Adriatica 2018, ideata per promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di completare la Ciclovia Adriatica. Organizzata dal Comune di Pineto, Fiab e Wwf vede l'adesione di Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Riserva regionale Oasi Wwf Calanchi di Atri, Guide del Borsacchio, Guide del Cerrano, Pescara Pattini, Web Strade, Circolo culturale Chaikhana, Legambiente, Residence Felicioni, Scuola Blu, Il Sorpasso.

Giunta all'ottava edizione, prevede due cortei di ciclisti che, sabato 2 giugno, partiranno alle 8.30 da San Benedetto del Tronto e da Francavilla al Mare per incontrarsi a Pineto alle 13, unendo idealmente la costa adriatica. Obiettivo è creare un unico percorso ciclabile da San Salvo a Martinsicuro e poi lungo la costa marchigiana per un totale di oltre 300 km che diventeranno 1300 con l'inserimento della Ciclovia Adriatica tra quelle turistiche di rilevanza nazionale.

Il programma per quanto riguarda Pescara

La giornata pescarese si aprirà con una passeggiata in bici che partirà alle 10 dal parcheggio delle Naiadi, via Castellamare Adriatico, viale Muzi, Viale Regina Margherita, Corso Umberto, Lungomare Matteotti, Ponte del Mare, Lungomare Colombo, Viale Pepe, Via D’Avalos per arrivare fino all’Aurum, dove verrà effettuata la punzonatura gratuita delle bici partecipanti.

A seguire si svolgerà il convegno “La strategia per lo sviluppo urbano sostenibile della città di Pescara”, che vedrà la partecipazione di Vincenzo Rivera, Autorità di Gestione Unica POR FESR/FE, Stefano Civitarese Matteucci per l’Università, ex assessore comunale alla Mobilità che ha studiato e messo in cammino gli interventi in via di realizzazione, Roberto Mascarucci del Dipartimento Ambiente Reti Territorio, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Chiara Colangelo, poi Paolo Silingardi di Achab Group e il mobility manager comunale.

Tutti racconteranno i progetti in corso, moderati da Giancarlo Odoardi, e faranno il punto sulle strategie che da qui al 2020 saranno attuate.