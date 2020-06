La nuova ciclostazione a Porta Nuova è quasi pronta [FOTO]

La nuova ciclostazione a Porta Nuova è quasi pronta. Lo ha fatto sapere l'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia, che ha effettuato un sopralluogo nei locali della stazione ferroviaria insieme al dirigente del settore lavori pubblici, Giuliano Rossi.

"Un ambiente allegro e colorato, con un sistema pratico di deposito su due livelli - ha detto Mascia - Un vero e proprio punto di snodo per la mobilità leggera in città".

Dunque la nuova ciclostazione sta per entrare in funzione. Sarà dotata anche di un servizio di ciclofficina e di un punto bar. Manca, ormai, davvero poco per la sua inaugurazione.