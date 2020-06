In arrivo le biciclette per il progetto del Comune "Pesos" dedicato alle scuole ed alle aziende

Entro la fine di giugno arriveranno le biciclette che il Comune di Pescara utilizzerà per il progetto "Pesos" che interesserà le scuole e le aziende pubbliche e private, nell'ambito della mobilità sostenibile. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia a seguito dell'ultima riunione con i mobilità manager.

L'iniziativa si colloca nella visione più di incentivare il trasporto leggero in città, utile anche in questa fase di distanziamento sociale per il Coronavirus. Il trasporto pubblico rappresenta infatti una fort criticità in questo momento, spiega Albore Mascia, e l'obiettivo di questi progetti è proprio quello di coinvolgere non solo scuole ed enti pubblici, ma anche aziende private.

Saranno proprio studenti e lavoratori i protagonisti di una sperimentazione che ci fornirà, anche, linee di indirizzo per una pianificazione efficace e non estemporanea

Il dirigente Rossi spiega che si farà un avviso pubblico per individuare le aziende interessate, per poi stabilire i criteri di assegnazione delle biciclette. L'obiettivo è quello di procedere in tempi brevi: nei prossimi giorni saranno dunque trasmesse sia la bozza di manifestazione di interesse che quella di accordo contrattuale.

Inoltre, a fine periodo della prova, si potrà acquistare la bicicletta con una rata d'anticipo di circa 200 euro e due rate mensili di circa 30 euro che potranno essere coperte con un apposito fondo mobilità. Incentivi ulteriori per chi rinuncia a spostarsi con l'auto. Le bici avranno infine un sistema di tracciamento dei chilometri con una premialità per chi le utilizza assiduamente.