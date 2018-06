Biciclettata "RideXPeace" per una Pescara più verde e sostenibile

Se anche tu vuoi una Pescara più verde, più sostenibile e più attenta all’ambiente, abbandona la macchina per un pomeriggio e vieni a scoprire la città con un altro sguardo. La pedalata è aperta a tutti e terminerà al chiosco gestito dallo Scumm di Pescara tra lo sbabilimento “Lampara” e “Hawaii” con concerto live e aperitivo green.



Concerto con Live Acustico: Dr. Quentin

Dj set: Los Noventas

Associazioni/Comitati/Movimenti che aderiscono:



Cap 15;

Pescara Bici Fiab; Uisp ;

Oltre il gazebo;

Retake Rancitelli;

Pescara Punto Zero;

Arcigay Chieti;

No Hub del Gas;

SOA;

Forum H2O;

Green Bird;

Dolly Roger;

Ass. Miricreo;

Ass. La Formica Viola;

Amnesty International Pescara;

Fidas Donatori Pescara;

Paese Comune- Camminiamo Insieme

Jonathan-Diritti in movimento