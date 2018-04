Bici: torna a Pescara il Tour dei Ponti

Torna anche quest'anno l'appuntamento con il "Tour dei Ponti", la passeggiata in bici alla scoperta dei ponti e delle piste ciclabili cittadine organizzata dalla FIAB/PescaraBici. Appuntamento domenica 8 aprile con partenza alle 10.30 da Piazza Salotto.

Come sempre verranno attraversati i principali ponti cittadini, e la passeggiata sarà lunga 16 km e potrà essere seguita da ciclisti di qualsiasi livello, anche semplici neofiti. L'occasione sarà utile anche per una riflessione "sul campo" delle problematiche presenti in città per i ciclisti, con zone ancora troppo pericolose e con segnaletica scarsa.

A dare la partenza sarà il Campione Olimpionico di marcia Giovanni De Benedictis, disponibile dalle 9,30 ad incontrare e intrattenere i partecipanti.

Per il percorso completo e programma: http://www.pescarabici.org/8-aprile-torna-il-tour-dei-ponti/.