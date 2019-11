Mobilità sostenibile, il Comune di Pescara acquista 140 bici a pedalata assistita

Sono in totale 140 le bici a pedalata assistita che acquisterà il Comune di Pescara per incentivare la mobilità leggera casa-lavoro.

Le biciclette saranno sia tradizionali che pieghevoli e saranno rivolte a lavoratori e studenti. L'investimento è di 287mila euro.

Il provvedimento è stato approvato oggi, martedì 12 novembre, in Giunta e rientra nel progetto Pesos, cofinanziato al 49 per cento dal ministero dell'Ambiente.

Come fanno sapere dall'amministrazione comunale l'idea è quella di intervenire sugli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, limitando al massimo l'uso dell'auto e spingendo sui mezzi alternativi: combinando, ad esempio, trasporto pubblico e bici per i tratti più lunghi, anche attraverso la realizzazione di opportune aree di scambio. Un incentivo, insomma, a percorrere il sistema di ciclovie di cui la città si sta progressivamente dotando.

Questo quanto fa sapere l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia:

«I mezzi saranno forniti gratuitamente ad aziende o istituti scolastici che, dotati di mobility manager già nominati, decideranno di aderire a una campagna specifica, che lanceremo nelle prossime settimane. Sono convinto che Pescara abbia tutte le carte in regola per ragionare su un sistema di spostamenti leggeri, sia sulla breve e media percorrenza, sia sulla lunga distanza, magari interagendo meglio con il trasporto pubblico, sia urbano che extraurbano. In accordo con le aziende le biciclette verranno consegnate a rotazione ai dipendenti per un mese, in modo da poter verificare l'effettiva utilità dell'alternativa».