Mobilità sostenibile, la Fiab scrive al neo assessore Presutti

Una lettera aperta al neo assessore comunale Marco Presutti, per chiedergli massima attenzione per le tematiche legate alla mobilità sostenibile. La Fiab di Pescara, l'associazione che riunisce gli utenti che utilizzano la bici per spostarsi in città, chiede a Presutti un incontro, ricordandogli che egli stesso fu censito fra i 4.000 ciclisti che parteciparono alle due giornate del 19 e 20 ottobre.

L'associazione sottolinea come qualcosa sia stato fatto dall'attuale amministrazione comunale, ma vi sono ancora molti punti cruciali da risolvere: