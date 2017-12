Il Comune adotta il progetto "Borracce di poesia" per promuovere l'uso della bici

Promuovere l'uso della bicicletta attraverso la poesia, con rime dedicate al suo utilizzo in ambito urbano. Questo lo spirito dell'iniziativa organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, da un'idea di Alessandro Ricci, giornalista, ideatore e curatore del progetto Borracce di poesia che prevede di utilizzare le rime come tramite per arricchire l'arredo urbano della città, nello specifico nei nuovi stalli per il posteggio della bici.

“Un intervento sull'arredo urbano dedicato alle biciclette - commenta Alessandro Ricci - in cui i cittadini possano riconoscersi, sentendosi parte integrante di un nuovo modo di vivere la città. I versi nascono proprio in sella alla bicicletta, dal suo uso costante in particolare in ambito urbano. Sono dedicati a chi, semplicemente, pedala. Un’idea che coniuga la tradizione del gesto poetico del pedalare con quello che la bici rappresenta nelle scelte contemporanee di mobilità. Il progetto Borracce di poesia, nato nel 2007, nel tempo ha partecipato a numerosi eventi nazionali ed esteri, con momenti di reading delle poesie e di intervento artistico, sempre nell'ottica della promozione dell'uso della bici e della mobilità alternativa in maniera originale e caratterizzante”.

Fra le azioni realizzate si segnalano: la vittoria del concorso internazionale Cycling Visionaries Awards, proprio nella sezione “Bici e arte” - concorso a cura della Ecf-European cyclists' federation (Vienna, 2013); nel settembre 2013 la partecipazione, sempre a Vienna, al Radkult Festival dove viene letta per la prima volta la versione in inglese delle rime; al Velo-City di Nantes (2015) è stata scelta una rima in inglese per realizzare un poster di benvenuto per i partecipanti; la scelta delle Borracce di poesia come gadget da parte del Governo Olandese per il Cycling Festival Europe 2016, serie di eventi dedicati alla promozione dell'uso della bici in occasione della presidenza olandese del Consiglio UE (2016). Borracce di poesia promuove poi una sezione dedicata a bici e letteratura all'interno del FLA-Festival di libri e altre cose di Pescara. Nell'ultima edizione ha presentato in anteprima nazionale lo spettacolo La bici vulcanica, dedicato ai 200 anni dell'invenzione della bicicletta. Borracce di poesia è inoltre partner de Il Bicicletterario - Parole in Bicicletta, l'unico premio letterario al mondo dedicato alla bicicletta in tutti i suoi aspetti. Negli ultimi due anni Borracce di poesia ha partecipato alla fiera Cosmobike a Verona, la più grande in Italia dedicata alla bicicletta.