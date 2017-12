Approvata legge sulla mobilità ciclistica, Fiab: "Si lavori per un Abruzzo realmente a misura di bici"

Approvata definitivamente in Senato la legge quadro sulla mobilità ciclistica. Soddisfazione di FIAB, promotrice della norma. In Abruzzo il Coordinamento FIAB Abruzzo-Molise ricorda che la normativa nazionale si è ispirata anche alla Legge regionale n. 8/2013, approvata ormai da più di quattro anni ma mai resa operativa e comunque ripresa in gran parte nel testo nazionale.

Sono oltre 130 le associazioni che aderiscono alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

"Finalmente - si legge in una nota - l'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani, per lo svago e per il turismo viene riconosciuto con pari dignità rispetto alle altre modalità di trasporto, e vengono stanziati fondi per l'infrastrutturazione dell'intero Paese".

Il Coordinamento FIAB Abruzzo-Molise, che rappresenta 14 tra associazioni e sezioni locali, si unisce alla gioia di quanti hanno lavorato, in questi anni, per raggiungere l'obiettivo di una legge nazionale.