Abruzzo: quasi un'auto su dieci è "green"

L'Aci ha diffuso i dati relativi all'Osservatorio Autopromotec, la rassegna internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico in programma a Bologna dal 22 al 26 maggio, mostrando come in Abruzzo sono il 9,2% del totale del parco circolante le autovetture ad alimentazione alternativa (elettriche, ibride, a metano e a gpl).

Nel dettaglio, sono 93.932 i veicoli ad impatto zero o ridotti mentre quelli a benzina e gasolio rappresentano il restante 90,8% del parco circolante. A Gpl i veicoli sono 61.542 unità, a metano 29.036 unità mentre ibridi ed elettrici 2.954.