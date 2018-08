Loreto: una lezione sull'ombra degli alberi

Una lezione dedicata all'ombra degli alberi, organizzata presso il CEA del Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino. Appuntamento l'11 agosto a partire dalle 17 con una visita guidata alla scoperta degli alberi presenti e soprattutto dell'ombra che generano, anche dal punto di vista scientifico.

Spesso questo tema viene sottovalutato o addirittura ignorato, ma salvaguardare la chioma degli alberi è fondamentale non solo per la vita dell'arbusto stesso, ma anche per l'intero ecosistema.L'ombra arborea è totalmente diversa da quella generata da un edificio o da un tendone in quanto si sviluppa da un essere vivente che riesce a mitigare le torride temperature estive in città o lungo le strade.

L'albero infatti vive di luce solare e la assorbe per compiere la fotosintesi clorofilliana. In questo modo le temperature al suolo si abbassano considerevolmente con beneficio per i cittadini che possono vivere meglio con un miglioramento della qualità della vita.