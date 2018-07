Loreto Aprutino: il Parco dei Ligustri diventa un laboratorio didattico

Una serie di eventi, lezioni dedicate all'ecologia ed alla botanica. A Loreto Aprutino dal 15 luglio partirà "Viviamo il giardino" presso il Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale Parco dei Ligustri. Il parco diventerà un grande laboratorio aperto a tutti. Il 25 luglio si parlerà del microclima del giardino.

Il 21 luglio lezioni dedicate agli alberi e arbusti anti-inquinamento per conoscerne le principali caratteristiche botaniche e il processo di mitigazione di polveri sottili e gas nocivi. L'11 agosto ci saranno lezioni dedicate all'ombra degli alberi per conoscerne gli aspetti scientifici e la capacità di mitigare l'isola di calore. Il 18 agosto lezioni dedicate alla conoscenza del giardino romantico e paesaggistico. Il 2 settembre visite guidate e lezioni per conoscere la corretta gestione e valorizzazione dei grandi alberi in giardino. Il 9 settembre lezioni dedicate a giardinaggio e benessere, un rapporto positivo che migliora la qualità della vita. il 16 settembre lezioni di botanica nel parco per imparare a riconoscere le principali specie arboree e arbustive.

Gli eventi saranno tenuti da esperti del settore. Per info e prenotazioni: www.villadeiligustri.com