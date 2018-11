"ViviAmo l'ambiente", tornano i laboratori per i bambini delle scuole dell'Infanzia

Far comprendere ai bambini il valore e la bellezza di un giardino e perché è importante il contatto con la natura.

Questo l'obiettivo di "ViviAmo l'ambiente", progetto proposto dal Comune di Pescara nelle scuole dell'Infanzia che prevede attività e piantumazioni negli spazi verdi delle scuole primarie cittadine per la nascita di giardini e orti botanici.

Il progetto riprenderà la prossima settimana e a presentarlo sono stati l'assessore all'Ambiente Simona Di Carlo, Cristian Summa della Share City Srl che promuovere il progetto con la collaborazione della Felix Garden e di uno staff di psicologi che farà da guida ai bimbi con i docenti.

Sono cinque gli istituti comprensivi interessati con la scuola dell’incanzia: il 2, il 3, il 4, il 5 e il 10.

Previsti laboratori all’aria aperta e anche sensoriali per far comprendere ai bambini il valore e la bellezza di un giardino e perché è importante il contatto con la natura.

«Il progetto», dice l'assessore Di Carlo, «si è rivelato utile e apprezzato non solo dal corpo docente e dai dirigenti scolastici, ma soprattutto dai bambini e quest’anno, in prossimità delle vacanze natalizie, sarà i laboratori prevedranno l’elaborazione di un albero di Natale. Coinvolgeremo i bambini, ricostruiremo gli orti botanici si riapproprieranno del contatto con la natura, faremo un assemblaggio di videoriprese e premieremo i lavori più belli. Ci auguriamo che vada avanti per il futuro, perché la natura venga rispettata attraverso l’educazione ambientale».