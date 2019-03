Torna il Treno Verde di Legambiente, ecco quando farà tappa a Pescara

Torna il Treno Verde di Legambiente: nelle sue 12 tappe fermerà anche a Pescara dal 6 all'8 marzo prossimi.

Ecco cosa ha sottolineato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Fs Italiane:

“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un futuro più green e più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del Paese. Per questo motivo innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start up presenti a bordo. È indispensabile e importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali”.