Allo Spaz la riunione dei nuovi volontari di Greenpeace

Se anche voi sognate un futuro verde e di pace, entrate in azione e diventate volontari di Greenpeace.

Potrete conoscere l'associazione, il gruppo locale di Pescara, le sue attività e gli altri volontari con cui condividere la passione per l'ambiente.

L'appuntamento è per lunedì 19 marzo alle ore 21:30 presso Lo Spaz, in via del Circuito, 238, a Pescara.