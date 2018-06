Torna “Ritorno al sicuro”, il servizio di bus navetta fra Pescara e Francavilla

Nelle scorse settimane era stato invocato a gran voce dal Movimento 5 Stelle, e ora è arrivato l'annuncio ufficiale: “Ritorno al sicuro”, il bus navetta notturno di TUA, tornerà operativo anche per quest'estate fra il Comune di Pescara e quello di Francavilla al Mare.

Domani, mercoledì 27 giugno, alle ore 12 in Sala Giunta si terrà la presentazione di questo servizio che, come già avvenuto lo scorso anno, vedrà dei particolari animatori a bordo. Nel 2017 "Ritorno al sicuro" ha chiuso con un enorme successo il bilancio delle prime corse, e tutto ciò tornerà a essere assicurato anche per il 2018 con un carico di novità.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco Marco Alessandrini, gli assessori alla Mobilità e alle Politiche Giovanili Giuliano Diodati e Giovanni Di Iacovo, il sindaco di Francavilla Antonio Luciani con i consiglieri comunali Cristina Rapino e Mario Gallo, il presidente di TUA Tullio Tonelli, il Mobility Manager del Comune di Pescara Piergiorgio Pardi e gli animatori dell'iniziativa.