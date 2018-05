Volontari di Greenpeace, Forum H2O e SOA puliscono la Foce del Saline

Cittadini al lavoro ieri mattina alla Foce del Saline per pulire dai rifiuti la zona, letteralmente coperta da una montagna di rifiuti. La giornata ecologica a cui hanno partecipato una cinquantina di attivisti e cittadini che hanno risposto all'appello social è stata organizzata da Greenpeace - gruppo locale di Pescara, Forum H2O e Stazione Ornitologica Abruzzese. Dagli immancabili copertoni a centinaia di bottiglie di plastica, da una miriade di pezzi di polistirolo agli ombrelloni fino ad arrivare addirittura ad un fuoribordo e ad una poltrona: la foce era in condizioni letteralmente pietose.

"I rifiuti sono continuamente portati sia dal fiume che dal mare, che sono ormai vere e proprie discariche per i nostri scarti. Nonostante questa condizione, la foce costituisce ancora un angolo verde nella conurbazione costiera che permette agli uccelli di sostare durante la faticosa migrazione - si legge in una nota - Infatti i volontari al lavoro hanno potuto osservare un raro Airone rosso e specie più comuni come il Piro piro piccolo e la Garzetta. Purtroppo la potenzialità naturalistica di questo piccolo angolo di natura sconta la totale indifferenza delle pubbliche amministrazioni. Piste ciclabili, punti di osservazione, rinaturalizzazione di aree lungo l'asta fluviale; bonifica del Sito di Interesse Regionale per i siti inquinati: sorveglianza diffusa: sono tante le iniziative che dovrebbero essere messe in campo per un modello di sviluppo veramente sostenibile".

Tantissimi i sacchi di rifiuti raccolti che saranno ora classificati e catalogati dai volontari di Greenpeace; i dati confluiranno in uno studio più ampio realizzato su decine di siti sulla plastica diffusa nell'ambiente e in particolare in mare. Il materiale per la pulizia, dai guanti ai sacchi, è stato fornito dalla soc. Formula Ambiente che poi smaltirà il materiale raccolto.