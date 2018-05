Greenpeace, SOA e Forum H2O: ripuli-amo il Saline

Da un po' di tempo stiamo tenendo d'occhio la foce del fiume Saline, a Montesilvano, e abbiamo notato come sia totalmente invasa da rifiuti e soprattutto plastica. La giornata sarà dedicata alla pulizia di una parte della spiaggia, dividendoci in gruppi per raccogliere i vari rifiuti, suddividerli in base al materiale e poi farne una catalogazione.



--> Porta con te il pranzo al sacco (senza dimenticare di farlo usando piatti posate NON usa e getta!)



--> Porta un paio di guanti in più nel caso si bucassero gli altri



--> Mettiti la crema solare (o porta un k-way!)



--> Porta un telo per godere del mare



Ti aspettiamo domenica 13 maggio dalle ore 9:30 alla foce del Saline.



Associazioni partecipanti:

- Greenpeace GL di Pescara;

- SOA (Stazione Ornitologica Abruzzese);

- Forum H2O.



Il materiale per la pulizia sarà fornito dalla soc. Formula Ambiente che provvederà a fornire un certo quantitativo di sacchi e guanti.