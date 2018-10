Riaprono i parchi, saranno messi in sicurezza i pioppi di via Avezzano

Il vicesindaco Antonio Blasioli ha fatto sapere che mercoledì 31 ottobre verranno riaperti al pubblico tutti i parchi cittadini tranne il Parco della Pace di via Aterno, dove un grosso cipresso è caduto e ha scardinato la recinzione.

Contestualmente cominceranno gli interventi in via Avezzano per la messa in sicurezza dei pioppi da cui è derivato l’incidente di ieri, con il ferimento di una donna che è stata poi operata in ospedale.

“Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco che stanno supportando il Servizio Verde del Comune e la Polizia Municipale nei lavori di messa in sicurezza”, ha dichiarato Blasioli.