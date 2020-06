A Spoltore potenziata la raccolta dei rifiuti per i ristoranti, verrà eseguita 6 giorni su 7

Aumenta la frequenza della raccolta dei rifiuti per i ristoranti di Spoltore.

Da oggi, martedì 9 giugno, infatti il ritiro dei rifiuti organici per gli operatori cittadini della ristorazione sarà possibile 6 volte a settimana ovvero tutti i giorni tranne la domenica.

Per le utenze domestiche il ritiro dell'umido viene effettuato 3 volte a settimana e il sindaco Luciano Di Lorito spiega che: «Abbiamo deciso di introdurre un diverso trattamento per questo tipo di attività, che ovviamente sono caratterizzate da una elevata produzione di rifiuti organici. Si tratta di un'attenzione in più che speriamo possa facilitare la gestione di queste attività, in un momento che è facile immaginare difficile per tutto il settore».

L'assessore Rino Di Girolamo motiva così la scelta di rimodulare la frequenza di ritiro della spazzatura per queste attività commerciali:

«Puntiamo sui nostri ristoranti, avremmo potuto destinare le risorse in più ad altre categorie o servizi, ma siamo convinti che un provvedimento di questo tipo possa portare benefici a tutta la cittadinanza, che di fatto poi frequenta i locali che sarà più semplice pulire e gestire. Il ragionamento è servire di più chi quotidianamente fa un quantitativo maggiore di organico».

La raccolta e il trasporto della frazione organica sono affidati alla Rieco e il primo cittadino spoltorese commenta il servizio: «Siamo particolarmente soddisfatti della partnership con Rieco: la raccolta dei rifiuti è un servizio che presenta quotidianamente difficoltà, ed è un contesto dove l'introduzione di nuove tecnologie e sperimentazioni è continuo. Spoltore e i suoi cittadini ormai da anni sono abituati alla differenziata e quindi c'è una grande consapevolezza da sfruttare: il prossimo passo sarà l'apertura dell'Ecocentro a Santa Teresa, che diverrà il perno per una gestione ancora più razionale dei rifiuti».

