Rifiuti Raee: aumenta la raccolta ma Pescara resta indietro

Aumenta al raccolta di rifiuti Raee in Abruzzo nel 2019, ma resta al di sotto della media nazionale. Nella nostra regione nel 2019 sono state raccolte 6.049 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, registrando un +5,4% rispetto all’anno precedente.

Esattamente come per il 2018, l’Abruzzo conferma il trend di crescita ma il dato risulta inferiore alla crescita della maggior parte delle restanti regioni; infatti si colloca al quart’ultimo posto nella classifica italiana.

Ad ogni modo, a seguito di questo incremento, aumenta anche la raccolta pro capite che si attesta a 4,61 kg per abitante (+5,7%), ancora però al di sotto della media nazionale (5,68 kg/ab) e ancor più da quella dell’area di riferimento (5,91 kg/ab).

Tipologie di rifiuti Raee raccolti

Il raggruppamento che incide maggiormente sulla raccolta complessiva con un peso del 31,0% è quello del freddo e del clima (R1), che registra il secondo miglior incremento a livello complessivo (+7,9%). Tv e monitor (R3) si confermano al secondo posto con un peso del 27,8% ma in calo dell’1,6%, terzo posto per i grandi bianchi (R2) che arrivano a pesare poco più del 20% sul totale in forza di un incremento dell’1,8%.

Un peso similare a quello dei grandi bianchi lo raggiungono piccoli elettrodomestici e consumer electronics (R4) grazie a un’ottima performance (+17,0%). Male invece le sorgenti luminose (R5) la cui raccolta si riduce di oltre l’8% (0,36%).

La raccolta Raee a Pescara nel 2019

La provincia di Pescara registra un dato tra i più bassi anche a livello nazionale, che risulta essere ultima per raccolta assoluta, con 710 tonnellate. Tuttavia registra l’incremento percentuale più alto di tutta la Regione (+17,8%). È auspicabile che tale miglioramento porti rapidamente Pescara a raggiungere performance di raccolta comparabili con quelle delle altre province della regione.

La raccolta pro capite a Pescara

Pescara (2,23 kg/ab), anche su questo fronte, registra il dato tra i più bassi non solo a livello regionale ma anche nazionale. Il direttore generale del Centro di Coordinamento Raee Fabrizio Longoni dichiara:

“Il percorso intrapreso dalla regione Abruzzo è un lento, ma costante incremento della raccolta i cui risultati continuano, però, a deludere. Solo la provincia di Chieti ha dati che possono essere considerati incoraggianti, mentre sono appena sufficienti quelli delle province dell’Aquila e di Teramo. Purtroppo la provincia di Pescara permane in una situazione di raccolta RAEE estremamente bassa senza riuscire a colmare il gap con le altre province regionali e penalizzando oltremodo il risultato dell’intera regione. Una riflessione particolare merita la raccolta delle sorgenti luminose che a livello regionale si attesta su un valore tra i più bassi di Italia e pari alla metà di quello nazionale”.