Sospesa la raccolta porta a porta dei rifiuti nella giornata di Pasquetta (Lunedì dell’Angelo, 13 aprile). Lo fa sapere l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco, dichiarando:

"L'invito rivolto a tutti i cittadini interessati è di non lasciare fuori casa i mastelli che per un giorno non verranno svuotati. Per tutte le zone, invece, interessate dalla raccolta quindicinale del vetro, la stessa si svolgerà il giorno seguente, 14 aprile. Si tratta di due provvedimenti di routine che ricorrono sempre in occasione delle feste, anche nel rispetto di quei lavoratori di Ambiente Spa che, specie nelle ultime settimane, stanno lavorando a ritmi serrati con passione e abnegazione".

Per il resto, anche in occasione delle festività pasquali le attività di igienizzazione della città continueranno come al solito e nulla cambierà, in particolare, per il servizio di raccolta rifiuti dei cittadini Covid positivi o posti in isolamento o quarantena domiciliare.