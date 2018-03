Randagismo, petizione degli animalisti per chiedere l'applicazione delle modifiche alla legge regionale

Domani (venerdì 2 marzo) si terrà a Pescara, dalle 10 alle 13, davanti la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio 425, un sit-in di protesta del gruppo animalista “Gruppo per la Tutela dei Cani Abruzzesi nei Canili”, con raccolta firme per chiedere maggiori controlli, riguardo l'applicazione della legge regionale vigente sul randagismo e modifiche alla stessa.

La legge regionale in questione è la Legge Regionale 18 dicembre 2013 n. 47 ed eventuali successive modifiche “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione” (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 27-12-2013, n. 127).