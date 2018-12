Cresce la percentuale della raccolta differenziata a Montesilvano

L'assessore all'Igiene Urbana del Comune di Montesilvano, Paolo Cilli, traccia il consuntivo del mese di novembre relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti. Nella zona collinare i dati si attestano intorno al 73% mentre nel tratto costiero sono di poco superiori al 74% .

"Si tratta di dati significativi che evidenziano l’assoluta efficienza di tutte le progettualità che abbiamo messo in campo in questi anni. Il primo centro di raccolta comunale, inaugurato lo scorso luglio, ad esempio ha rappresentato una delle svolte più decisive nell’aumento di tali percentuali, con 1149 utenti che hanno portato i loro rifiuti nella struttura di via Inn. Nel mese di novembre sono stati 223 gli utenti, confermando i numeri dei mesi precedenti, che hanno conferito i propri rifiuti differenziabili per un totale kg 18.280, tra frigoriferi, rifiuti misti da demolizione, batterie, apparecchiature elettroniche".