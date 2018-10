Qualità dell’aria, tre sforamenti consecutivi in via D'Annunzio

E' allarme inquinamento a Pescara dopo lo sforamento dei dati sulla qualità dell’aria riscontrati per tre volte consecutive dall’Arta sulla centralina di via D’Annunzio. Ieri pomeriggio si è tenuto un vertice voluto dall’assessore all’Ambiente Di Carlo e dal sindaco Alessandrini per approfondire le cause.

“Il direttore dell’Arta Francesco Chiavaroli – ha detto l’assessore Simona Di Carlo – ci ha chiarito che non si trattava di inquinamento da smog, perché le sostanze riscontrate erano puramente naturali e non di origine antropica, di conseguenza gli sforamenti non vengono considerati nel computo stabilito dalla legge per l’adozione dei provvedimenti. In ogni caso la nostra attenzione resta altissima a mantenere nei limiti stabiliti i valori della salubrità dell’aria e avere una qualità dell’aria buona giornalmente”.

Intanto è tornata d'attualità la convenzione ratificata dal Comune di Pescara che stabilisce che, dopo quattro sforamenti, l’amministrazione adotti, insieme agli altri cinque Comuni del tavolo, i rimedi che l'accordo stabilisce nei casi di allerta.