"Fridays For Future", tutti con Greta Thunberg per protestare contro i cambiamenti climatici

Greta Thunberg (foto), giovanissima attivista di soli 16 anni, è la fondatrice del movimento “Fridays For Future” ("I venerdì per il futuro") e si batte da tempo contro il cambiamento climatico. Grazie a lei venerdì 15 marzo tutto il pianeta scendera' in piazza per protestare.

Prevista un'iniziativa anche a Pescara, in Piazza della Rinascita, promossa da Marco Manzo, ambientalista e giornalista. Alla manifestazione ha già aderito l'associazione Carrozzine Determinate, ma chiunque potrà parteciparvi. Per informazioni: www.fridaysforfuture.it.

Dall’agosto 2018 Greta, da sola, ha iniziato a scioperare tutti i venerdì mattina davanti al Parlamento svedese contro i cambiamenti climatici indotti dall’uomo.