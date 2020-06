Spegne la prima candelina la società Ambiente spa di Città Sant’Angelo [FOTO]

Spegne la prima candelina la società Ambiente spa, con sede a Città Sant’Angelo. E proprio nel piccolo Comune del Pescarese sta crescendo sempre più la raccolta differenziata, arrivata dopo un anno al 70% garantendo il recupero porta a porta sull’intero territorio comunale.

Soddisfatti il sindaco Matteo Perazzetti e l’assessore all’igiene urbana, Simona Rapagnetta:

“Raggiungere quota 70% – dicono – è stato possibile grazie agli operatori e ai cittadini. A loro va il nostro più sentito e sincero ringraziamento per quanto fatto e per quanto faranno. La raccolta differenziata è fondamentale per la sostenibilità ambientale e gli angolani stanno dimostrando di avere a cuore questo aspetto”.