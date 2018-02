In Comune la presentazione del libro “La timidezza delle chiome”

A Pescara si terrà la presentazione del volume “La timidezza delle chiome” dell’arbonauta Pietro Maroè, edito da Rizzoli e uscito nel novembre scorso. Si tratta della storia di un rapporto inusuale tra due specie che stanno agli antipodi della scala evolutiva, alberi e uomini, che approda a Pescara dopo la notorietà riconosciutagli da Corrado Augias nel corso della trasmissione di Rai3 “Quadrante – storia”.

“L’incontro, organizzato dall’Amministrazione comunale e da Italia Nostra di Pescara ha lo scopo di ricercare nuovi approcci per valorizzare le inderogabili funzioni ecosistemiche che gli alberi svolgono rispetto al benessere ambientale – spiega il presidente Domenico Valente – anche alla luce delle recenti scoperte scientifiche, come quella della cosidetta “intelligenza degli alberi”. Le associazioni ambientaliste di Pescara hanno tra i propri iscritti numerosi forestali e botanici, aventi a cuore il pregevole patrimonio arboreo entro cui si è sviluppata la città, caratterizzato dalla presenza del pino d’Aleppo, specie endemica e di grande valore ecologico. L’esperto di tree-climbing ci parlerà delle sue arrampicate in cima ad alberi secolari e ci trasmetterà le sue conoscenze, in dialogo con la collega forestale pescarese Caterina Artese, nell’intento di disegnare un percorso tra Patriarchi arborei e dimensione del tempo, equilibri energetici e gestione del verde urbano, simbiosi e resilienza umana e vegetale”.