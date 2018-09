Porto di Pescara, convocato il Comitato VIA regionale: ecco quando

E' stato convocato per il 13 settembre a L'Aquila il comitato regionale di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che dovrà occuparsi, tra le altre cose, anche delle procedure per i moli del Porto di Pescara nell'ambito del Masterplan.

Il Forum H2O, che ha chiesto di essere audito, dichiara in una nota:

"E' del tutto evidente che si tratta di un progetto che deve essere obbligatoriamente assoggettato a VIA nazionale. Basta consultare il sito del ministero dell'ambiente per verificare agevolmente che le modifiche ai porti sono normalmente valutate a livello ministeriale per un semplice fatto: così prevede la legge! Solo in Abruzzo nel recente passato si sono cercati escamotage - come quello di far passare le opere come interventi per la qualità delle acque e non per la funzionalità di un porto (!) - per tenere la valutazione degli interventi a livello regionale".