Approvato il piano di assetto naturalistico della riserva dannunziana. La giunta regionale ha detto sì. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del consiglio, Lorenzo Sospiri, per un provvedimento che arriva "dopo vent’anni" e "risponde a due immediate esigenze":

"Da un lato tutelare il patrimonio arboreo di un polmone che è un esempio unico forse in Italia per la sua estensione e la sua tipologia; dall'altro fissare regole certe che però rendano anche fruibile e vivibile quella riserva, pur nel rispetto dell'ambiente, connettendola e integrandola con tutto ciò che la circonda, a partire dal mare".

Per Sospiri, il pan approvato oggi dalla giunta regionale “è il frutto di decine e decine di incontri e tavoli tecnici che ho personalmente voluto e promosso, tra Comune di Pescara e Regione Abruzzo, ben consapevole della rilevanza di quella risorsa verde, anche sotto il profilo turistico”. Ora Sospiri chiede "tempi certi per rendere pienamente efficace e applicabile il piano": già nei prossimi giorni la delibera comincerà i suoi passaggi nelle commissioni consiliari "ed entro l’estate vogliamo l’approvazione in consiglio regionale", conclude Sospiri.