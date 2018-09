Pescara, al via due interventi importanti per il verde pubblico cittadino

Verde pubblico a Pescara, al via due interventi importanti.

Oggi il Comune ha iniziato un lungo trattamento su aiuole, oleandri e piante della Strada Parco. Si è preferito aspettare che terminasse il periodo della fioritura degli oleandri per poter intervenire. Gli operai sono partiti da via Cavour. Due le squadre al lavoro

una diretta verso il confine di Montesilvano

una diretta verso viale Muzii

Partiranno invece durante questa settimana gli interventi fitosanitari endoterapici per i platani. Si tratta di un intervento molto atteso in alcuni viali della città in cui sono presenti questi alberi, che vengono attaccati dalla tingide, un minuscolo insetto molto fastidioso. Negli anni passati il Comune è riuscito a combattere questo parassita con iniezioni controllate (I.F.E.).

Si interverrà, infine, anche in:

via Vespucci

via Buozzi

via del Circuito (traversa Aci)

via Coppa Zuccari

via Colli Innamorati.

L'intervento, del costo di 7000 euro, dovrebbe concludersi nel giro di due settimane.