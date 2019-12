Pescara vuole la Bandiera Blu, l'annuncio del sindaco Masci

L'aveva preannunciato in campagna elettorale, e adesso sembra proprio intenzionato a mantenere la sua promessa: il sindaco di Pescara, Carlo Masci, punta infatti al conseguimento della Bandiera Blu per la città. Si tratterebbe di un importante rilancio dopo le polemiche per la balneazione che si sono susseguite negli ultimi anni.

Questa mattina, sabato 14 dicembre, verranno illustrati alla stampa i contenuti della candidatura del capoluogo adriatico a ottenere un riconoscimento internazionale di sostenibilità marino-ambientale che l’attuale amministrazione pone tra i punti significativi della propria azione di governo in materia di promozione turistica.