Pescara: l'assessore Teodoro incontra i referenti delle 102 colonie feline

Un incontro istituzionale per ufficializzare il ruolo dei referenti delle colonie feline autorizzate in città, che secondo l'ultimo censimento sono 102. L'assessore Teodoro ha ricevuto in Comune i volontari che ogni giorno si occupano di accudire centinaia di gatti senza padrone.

Dopo un lungo lavoro di censimento, ora Teodoro ha voluto consegnare i tesserini di riconoscimento ai referenti, mentre nei luoghi dove le colonie sono stanziate saranno apposte delle targhe.

"Le criticità rilevate durante i sopralluoghi che vanno dalla logistica all’assistenza sanitaria, vengono, ad oggi, “sopperite” da volontari delle Associazioni e/o cittadini volenterosi. Per questa ragione abbiamo voluto creare un contatto e poi un ponte per agire insieme a quanti si prendono carico volontariamente di questi animali, controllandone sia la numerosità, sia la salute. Uno dei maggiori problemi è la sovralimentazione, cosa che genera anche risvolti igienico sanitari importanti sulle strade, i gatti vengono alimentati in maniera eccessiva e continua, a nostro avviso, per cui la crescita rimane esponenziale. Alcune problematiche evidenziate derivano anche da mancanza di informazione da parte dei referenti di colonia, che spesso “ignorano” le norme facenti capo l’argomento e i compiti a loro spettanti."

A breve, ha fatto sapere l'assessore Teodoro, inizieranno anche campagne informative assieme alla Asl per sensibilizzare al tema della sterilizzazione e dell'iscrizione all'anagrafe canina e felina degli animali.