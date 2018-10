Pescara, 200 studenti puliranno le strade della città per un giorno

Scenderanno in strada per un giorno, pulendo dai rifiuti i marciapiedi e vicoli della nostra città. Protagonisti della giornata di domani, venerdì 19 ottobre, oltre 200 studenti delle scuole pescaresi nell'ambito del progetto "Puliamo il Mondo" legato anche alla campagna di sensibilizzazione di Attiva per il decoro urbano "Auà chi sti fa?".

L'iniziativa è promossa dal Comune di Pescara, da Attiva e da Legambiente. I ragazzi faranno teoria e pratica ambientale assieme ai volontari dell'associazione ed agli operatori comunali, lungo le seguenti strade:

i ragazzi della media Tinozzi dalle 9 alle 11 interverranno su via Firenze, via Fabrizi; media Pascoli dalle 11,30 alle 12,30 su via Milano e corso Umberto; i ragazzi dell’ITIS Volta dalle 10 alle 13 puliranno la spiaggia del litorale nord; quelli della media Antonelli dalle 9 alle 13 saranno su via Pepe e sulla spiaggia del litorale sud